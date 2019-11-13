Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı
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THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı

6 saat önce

THY Euroleague'in 8. haftası Khimki Moskova - Olimpia Milano mücadelesi ile başlayacak.

THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'in 8. haftası Khimki Moskova - Olimpia Milano mücadelesi ile başlayacak.

THY Euroleague'de 8. haftası heyecanı yarın ve 15 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla devam edecek. Haftanın ilk maçında Rus temsilcisi Khimki Moskova, sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Zenit ile, Fenerbahçe Beko ise deplasmanda CSKA Moskova ile oynayacak. Hafta Valencia Basket - Bayern Münih maçı ile sona erecek.

THY Euroleague'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı ise şu şekilde:

Yarın

20.00 Khimki Moskova - Olimpia Milano

20.30 Anadolu Efes - Zenit Saint Petersburg

22.00 Panathinaikos - ALBA Berlin

23.00 Real Madrid- Barcelona

23.00 Saski Baskonia - Maccabi FOX Tel Aviv

15 Kasım Cuma

20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe

21.00 Kızılyıldız - Asvel Lyon-Villeurbanne

22.30 Olympiakos - Zalgiris Kaunas

23.00 Valencia Basket - Bayern Münih

(Bora Akyol/İHA)

Türk Hava Yolları, Moskova, Khimki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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