Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Mike James
Son Dakika Güncel Haber

THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Mike James

1 saat önce

THY Euroleague'in ilk haftasının en değerli oyuncusu (MVP) CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Mike James seçildi.

THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Mike James, System.String[]

THY Euroleague'in ilk haftasının en değerli oyuncusu (MVP) CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Mike James seçildi.

THY Euroleague'in ilk haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. CSKA Moskova'nın İspanya deplasmanında karşılaştığı Valencia Basket'i 96-71'lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Mike James haftanın MVP'si seçildi. James mücadeleyi 20 sayı, 5 asist ve 2 ribaund ile tamamladı.

29 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Türk Hava Yolları, Mike James, Moskova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş yerinin önündeki 2 ağacı kestiği iddia edilen esnafa, 50 bin TL para cezası kesildi
İBB'den İstanbul için kritik uyarı: Fırtınada ikinci dalga geliyor Hong Kong'da ortalık karıştı! Göstericiler polisi ateşe verdi Son Dakika: MEB, Suriyeli öğrencinin intiharıyla ilgili haberleri yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 16:03:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Mike James
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]