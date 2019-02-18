Son Dakika Haberleri: Thy, Pointe-Noire ve Port Harcourt'a Tarifeli Sefer Başlatacak

Thy, Pointe-Noire ve Port Harcourt'a Tarifeli Sefer Başlatacak

50 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY), Kongo Cumhuriyeti'nin Pointe-Noire ve Nijerya'nın Port Harcourt şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdiğini duyurdu.

Thy, Pointe-Noire ve Port Harcourt'a Tarifeli Sefer Başlatacak, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), Kongo Cumhuriyeti'nin Pointe-Noire ve Nijerya'nın Port Harcourt şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdiğini duyurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Ortaklığımız yönetim kurulunca, pazar koşullarına bağlı olarak Kongo Cumhuriyeti'nin Pointe-Noire ve Nijerya'nın Port Harcourt şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:55 Kaynak: AA

Kongo, Nijerya, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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