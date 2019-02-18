Thy, Pointe-Noire ve Port Harcourt'a Tarifeli Sefer Başlatacak
50 dakika önce
Türk Hava Yolları (THY), Kongo Cumhuriyeti'nin Pointe-Noire ve Nijerya'nın Port Harcourt şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları
(THY
), Kongo Cumhuriyeti
'nin Pointe-Noire ve Nijerya
'nın Port Harcourt şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdiğini duyurdu.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu
'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Ortaklığımız yönetim kurulunca, pazar koşullarına bağlı olarak Kongo Cumhuriyeti'nin Pointe-Noire ve Nijerya'nın Port Harcourt şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:55 Kaynak: AA
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