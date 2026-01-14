THY Voleybol Takımı CEV Kupası'na Veda Etti

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanşında konuk olduğu Almanya'nın Allianz MTV ekibine 3-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Almanya'nın Stuttgart kentindeki SCHARRena'da oynanan maçta ev sahibi ekip, 25-20, 25-21, 25-21'lik setlerle galip geldi.

Türk Hava Yolları, ilk maçı 3-2 kazandığı turun rövanş karşılaşmasında rakibine 3-0 yenilerek, organizasyona veda etti.

Allianz MTV, organizasyonun play-off turunda Galatasaray Daikin'in rakibi oldu.