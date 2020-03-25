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Ticaret Bakanı Pekcan: "Habur Gümrük Kapısı'ndan temassız ihracat kapsamında 24 Mart itibarıyla...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Habur Gümrük Kapısı'ndan temassız ihracat kapsamında 24 Mart itibarıyla 1072 tır çıkışı, 868 tır girişi oldu.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Habur Gümrük Kapısı'ndan temassız ihracat kapsamında 24 Mart itibarıyla 1072 tır çıkışı, 868 tır girişi oldu."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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