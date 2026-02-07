Ticaret Bakanlığı'ndan Haksız Fiyat Uygulamasına Ceza - Son Dakika
Ticaret Bakanlığı'ndan Haksız Fiyat Uygulamasına Ceza

07.02.2026 15:15
Servis ücretini menü fiyatına ekleyen işletmeye 1.86 milyon TL ceza uygulanacak.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, servis ücretini menüye zam yaparak tahsil etmek isteyenlere müsaade edilmeyeceği belirtilerek, servis ücretini fiyatların içine eklediği tespit edilen bir işletmenin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildiği, kurulun karar vermesi durumunda 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, servis ücretini menüye zam yaparak tahsil etmek isteyenlere müsaade edilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Şubat 2026 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, 'Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam' başlığıyla yapılan paylaşım üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmış olup, konu en ince ayrıntısına kadar titizlikle araştırılmıştır. Bu çerçevede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda; 'servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15 bin TL + yüzde 12 servis olmak üzere toplamda 16 bin 800 TL'ye hizmet verirken, şu an çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarının 16 bin 500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini' beyan ettikleri görülmüştür."

"İdari işlem uygulandı"

Bu kapsamda, servis ücretini fiyatların içine eklemek suretiyle, haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren bu işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmış olmasına rağmen, servis ücretinin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığı da aşikardır. Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili şirkete 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması sebebiyle 6502 sayılı Kanunun Fiyat Etiket Yönetmeliğinin 9. maddesinin 4. fıkrasına aykırılık ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle anılan yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrasına aykırılık oluştuğu tespit edilmiş ve Bakanlığımızca idari işlem uygulanmıştır.

Şüphe yok ki Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver vb. herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

