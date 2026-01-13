Ticaret ve Perakende Satış Hacmi Artış Gösterdi - Son Dakika
Ekonomi

Ticaret ve Perakende Satış Hacmi Artış Gösterdi

13.01.2026 10:18
TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,1, perakende yüzde 14,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Ticaret satış hacmi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,2 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,5 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,5 arttı

Ticaret satış hacmi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,5 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
