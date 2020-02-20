TİHEK, Sakarya'da il istişare toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Sakarya'da il istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Valilik Büyük Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, hak kavramının insanlıkla başladığını söyledi.

Nayir, hak kavramının toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirdiğini ve uyulduğu takdirde huzuru mutluluğu getiren bir kavram olduğunu ifade etti.

Sakarya'nın insan hakları konusundaki haritasının çıkarıldığına işaret eden Nayir, çalışmanın Türkiye'ye örnek olacağına inandığını dile getirdi.

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan da insan hakları alanında yerelde yaşanan sorunları, fikir ve eleştirileriyle bunlara ilişkin çözüm önerilerini dinlemek üzere toplantının yapıldığını kaydetti.

Arslan, kurumun faaliyetleri ve amaçlarıyla ilgili katılımcılara bilgilendirme yaptı.

Toplantıya, vali yardımcılarının yanı sıra kaymakamlar, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.