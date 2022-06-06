TİKA'dan Bosna Hersekli kadın üreticilere destek - Son Dakika
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TİKA'dan Bosna Hersekli kadın üreticilere destek

06.06.2022 17:25
TİKA'dan Bosna Hersekli kadın üreticilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in güneyindeki Jablanica'da faaliyet gösteren Most Kadınlar Derneğine meyve ve sebze kurutma fırını desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in güneyindeki Jablanica'da faaliyet gösteren Most Kadınlar Derneğine meyve ve sebze kurutma fırını desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, derneğin üretim kapasitesinin artırılması kapsamında ihtiyaç duyduğu endüstriyel meyve sebze kurutma fırınının düzenlenen törenle yetkililere teslim edildiği belirtildi.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal, kadınların toplum içinde hak ettikleri yeri almasına yönelik projelere TİKA olarak destek olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, meyve sebze kurutma fırını sayesinde üretim fazlası ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına imkan tanındığını aktardı.

Most Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Camila Imamovic ise dernek olarak kadının toplum içindeki yerinin hem ekonomik hem de sosyal olarak ilerletilmesi konusunda çalıştıklarını belirterek, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve kurutulması yoluyla gelir getirici faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Jablanica'da 2009'da kurulan ve 120 üyesi olan Most Kadınlar Derneği, kadın hakları, istihdam ve eğitim imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütürken, derneğin bünyesinde bulunan el işi üretim atölyesinde kadınlara ücretsiz eğitimler veriliyor.

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Kaynak: AA

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Bosna Hersekli kadın üreticilere destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA'dan Bosna Hersekli kadın üreticilere destek - Son Dakika
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