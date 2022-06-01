TİKA'dan Tunus'ta bilim ve icat merkezine destek - Son Dakika
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TİKA'dan Tunus'ta bilim ve icat merkezine destek

01.06.2022 20:10
TİKA'dan Tunus'ta bilim ve icat merkezine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'ta Monastir Bilim Merkezi bünyesindeki Bilim ve İcat Müzesinin modernizasyonunu gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'ta Monastir Bilim Merkezi bünyesindeki Bilim ve İcat Müzesinin modernizasyonunu gerçekleştirdi.

TİKA tarafından tamamlanan, başkent Tunus'un 160 kilometre güneyinde yer alan Monastir kentindeki Bilim ve İcat Müzesinin modernizasyon projesi dolayısıyla bir açılış töreni düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci, Monastir Kültür Merkezi Müdürü Salih en-Nasır ve yerel yetkililer katıldı.

Büyükelçi Çakıralp, törende yaptığı konuşmada, "Tunuslu gençlere ve çocuklara, kültürel, bilimsel ve entelektüel bir vizyon kazandırmak amacıyla kurulan bilim merkezinin Tunus ile Türkiye arasında bilimsel eğitim alanında ilişkileri geliştirme fırsatı vereceğine inanıyorum. Bu proje, iki ülke arasında eğitim ve öğretim alanında iş birliğinin önemli bir kanıtı." ifadelerini kullandı.

TİKA'ya Tunus'ta gerçekleştirdiği projeler için teşekkür eden Çakıralp, "Bilim ve İcat Müzesi projesi TİKA'nın Tunus'ta hayata geçirdiği 50 milyon dolar değerinde 200'ün üzerindeki projelerinden sadece birisi. TİKA, Tunus'ta insan odaklı sürdürülebilir projeleri desteklemeye devam edecektir." dedi.

Proje, halk arasında bilim ve araştırma kültürünü yaymayı hedefliyor

TİKA Tunus Koordinatörü Cebeci, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Monastir Bilim Merkezi, sadece Monastirlilerin değil diğer Tunus vilayetlerinden gelen öğrenci ve gençlerin de ziyaret ettiği önemli bir bilim merkezi." dedi.

Cebeci, Bilim ve İcat Müzesi modernizasyon projesinin Tunus'ta gerçekleştirdikleri en önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

Monastir Bilim Merkezi bünyesindeki Bilim ve İcat Müzesinin; çocukların, öğrencilerin ve gençlerin kullanımı için TİKA tarafından interaktif cihazlarla donatılarak modernize edildiğini belirten Cebeci, proje kapsamında, uzay, astronomi, biyoloji ve deniz bilimleri bölümlerinden oluşan Bilim ve İcat Müzesinin basit düzeneklerden ibaret mevcut yapısının çeşitli ekran, 3D modüller, simülatörler ve bunlara uygun yazılımlarla donatılarak yenilendiğini aktardı.

Monastir Bilim Merkezine 5 yıl önce uluslararası FabLab ağına entegre olan bir bilim laboratuvarı kurduklarını hatırlatan Cebeci, bu projeyle Tunuslu çocuk ve gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin artmasının yanında, Monastir vilayetinin turizm potansiyeline de katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Monastir Bilim Merkezi Müdürü Nasır da merkez olarak ülkelerin gelişimine büyük katkı sağlayan bilim ve araştırma kültürünü toplum arasında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tunus'ta 2012 yılında faaliyetlerine başlayan TİKA, bugüne kadar gerçekleştirdiği teknik ve kalkınma iş birliği projelerinin yanı sıra ülkede birçok proje ile eğitim ve öğretim merkezlerine destek veriyor.

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Kaynak: AA

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