TİKA'nın Meksika'daki Ramazan yardımları devam ediyor - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Ramazan ayı dolayısıyla Meksika'nın başkenti Meksiko'da yoksul vatandaşlara yardım dağıttı.



TİKA, dünyanın çeşitli ülkelerinde Müslümanların yanı sıra, din ayrımı gözetmeksizin dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen malzemesi desteğinde bulunuyor. TİKA'nın Meksika'daki Meksiko Ofisi tarafından hazırlanan koliler, kapı kapı gezilerek ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Her koli 5 kişilik bir aileye yetecek şekilde ve Covid-19 salgın süreci de düşünülerek temel gıda ve hijyen malzemelerinin yanında kişisel koruyucu ekipmanlar da içerecek biçimde hazırlandı. Yardımların Ramazan ayı sonuna kadar devam etmesi ve toplamda 100 aileye ulaştırılması planlanıyor. TİKA'nın yardımlarından salgın sürecinde Meksika'da mahsur kalmış ihtiyaç sahibi Türk vatandaşları da faydalanabiliyorlar. - ANKARA