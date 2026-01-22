TİKA ve UNICEF'ten Kamerun'da Çocuklar İçin İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TİKA ve UNICEF'ten Kamerun'da Çocuklar İçin İşbirliği

TİKA ve UNICEF\'ten Kamerun\'da Çocuklar İçin İşbirliği
22.01.2026 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA ve UNICEF, Kamerun'da çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek için protokol imzaladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kamerun'da çocukların ve gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Başkent Yaounde'de düzenlenen törene, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay, UNICEF Kamerun Temsilcisi Nadine Perrault ile diplomatik misyonlar ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Öskiper, Kamerun'da çocukların ve gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla imzalanan işbirliği protokolünün çocuklar ve kırılgan topluluklar için yeni ve yapıcı bir işbirliği döneminin kapısını araladığını belirtti.

Öskiper, mutabakatın kurumlara daha sürdürülebilir, etkili ve koordineli çalışma imkanı sunduğunu aktardı.

TİKA Yaounde Koordinatörü Artunay ise Kamerun'da çocuklar ve gençler başta olmak üzere kırılgan gruplara yönelik projelere öncelik verdiklerini vurguladı.

Artunay, UNICEF ile kurulan ortaklığın özellikle iklim değişikliği ve insani krizlerden etkilenen bölgelerde sahada somut sonuçlar üreteceğini ifade etti.

UNICEF Kamerun Temsilcisi Perrault da TİKA ile yürütülecek işbirliğinin programlara hız ve esneklik kazandıracağını söyleyerek, iki kurumun uzmanlığının çocuk haklarının korunması ve gençlerin toplumsal hayata daha aktif katılımı açısından önemli bir sinerji oluşturduğunu dile getirdi.

Protokol kapsamında, UNICEF'in "U-Report ve U-Responders" girişimlerine destek verilmesi, Kamerun'un Uzak Kuzey, Kuzeybatı ve Güneybatı bölgelerinde çocukları etkileyen insani acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İşbirliğiyle ayrıca genç gönüllülere çevre koruma ve afet müdahalesi ekipmanları sağlanması, topluluk temelli eğitim çalışmaları yürütülmesi, altyapıların rehabilite edilmesi ve çocuk hakları konusunda farkındalığı artıracak ortak iletişim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Kamerun, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA ve UNICEF'ten Kamerun'da Çocuklar İçin İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıthane’deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu ''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
Trump, Toyota CEO’su ile yaşadığı diyaloğu anlattı Trump, Toyota CEO'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı
Diego Simeone’den Galatasaray’ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
19:40
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 21:27:18. #7.11#
SON DAKİKA: TİKA ve UNICEF'ten Kamerun'da Çocuklar İçin İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.