TikTok fenomeninin şakası kötü bitti! Taksim Meydanı'nda vatandaşlardan tepki topladı - Son Dakika

Milk Way:

MASKE TAKMIYORLAR MİLLET ZATEN CANI BURNUNDA BİR YANDAN YANGIN BİR YANDAN VİRÜS BIR YANDAN İŞSİZLİK HUKUKEN YAPTIKLARI suç TCK m.134 İzinsiz ses ve görüntü kaydı alınması durumunun, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.cezası ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır bunlar ise görüntü alınmasını istemedikleri açıkca belli kamusal alan olsa bile basın kartları olması lazım ve haber yapıyor olmaları lazım