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TikTok fenomeninin şakası kötü bitti! Taksim Meydanı'nda vatandaşlardan tepki topladı - Son Dakika

TikTok fenomeninin şakası kötü bitti! Taksim Meydanı'nda vatandaşlardan tepki topladı

06.08.2021 09:13

TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşmak için arkadaşlarıyla birlikte şaka yapmak istedi. Konum olarak Taksim Meydanı'nı seçen fenomen kayıt altına aldığı şaka nedeniyle vatandaşların sert tepkisine maruz kaldı.

Binlerce takipçiye sahip TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşacağı videoyu çekmek için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı'na geldi. Elinde bulunan boş kolilerle vatandaşların yanına gidip adres sorarken birbirlerine bantlı yapışık kolileri vatandaşların üzerine düşürüyormuş gibi gösterdi.

Arkadaşlarının yardımıyla o anları kayıt altına alan sosyal medya fenomenine kimi vatandaşlar gülerek karşılık verirken kimileri ise sert tepki gösterdi. Fenomenin yaptığı şaka ve topladığı tepkiler kameraya yansıdı.

TikTok fenomeninin şakası kötü bitti! Taksim Meydanı'nda vatandaşlardan tepki topladı

Taksim, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TikTok fenomeninin şakası kötü bitti! Taksim Meydanı'nda vatandaşlardan tepki topladı - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • Erkan Er: sen bunu bizim burulara üzerine de artistlik yap bak seni nasıl dansöz gibi kendi kanalında oynatıyorlar zibidi Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Milk Way: MASKE TAKMIYORLAR MİLLET ZATEN CANI BURNUNDA BİR YANDAN YANGIN BİR YANDAN VİRÜS BIR YANDAN İŞSİZLİK HUKUKEN YAPTIKLARI suç TCK m.134 İzinsiz ses ve görüntü kaydı alınması durumunun, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.cezası ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır bunlar ise görüntü alınmasını istemedikleri açıkca belli kamusal alan olsa bile basın kartları olması lazım ve haber yapıyor olmaları lazım Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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