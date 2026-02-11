Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı - Son Dakika
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

11.02.2026 08:42
TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım, Dubai'yi adeta birbirine kattı. Turistlerle başlayan sözlü tartışma kısa sürede yerini tekme tokatlı kavgaya bırakırken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kadınların yerlerde sürüklendikleri ve birbirlerine ağır hakaretlerde bulundukları görülüyor.

TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım'ın Dubai'de turistlerle yaşadığı tartışma sosyal medyada gündem oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dubai'ye tatile giden TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım, henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı turistlerle sözlü tartışma yaşadı.

YERLERDE SÜRÜKLENDİLER

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birbirine saldıran kadınlar tekme tokat kavga etti, yerlerde sürüklendi. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hasan polat Hasan polat:
    kim bu orssssplarrr taniyan var mi 25 0 Yanıtla
  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    Allah hidayet nasip etsin inşallah 20 1 Yanıtla
  • DalaVere DalaVere:
    afferim afferim, enerjileri fazla gelmiş, tarlada calistiracaksinn bunlari, de şarz olmaları için 18 0 Yanıtla
  • Mehmet Beyyy Mehmet Beyyy:
    yalan haber burası Amerika burdakilerin hiç biri Türk değil 8 3 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Frikler fena devam edin 3 2 Yanıtla
