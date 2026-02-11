Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai\'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım'ın Dubai'de turistlerle yaşadığı tartışma sosyal medyada gündem oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dubai'ye tatile giden TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım, henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı turistlerle sözlü tartışma yaşadı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birbirine saldıran kadınlar tekme tokat kavga etti, yerlerde sürüklendi. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
