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TİM Başkanı Gülle, ev ve banyo tekstili tasarım yarışmasının ödül töreninde konuştu - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle, ev ve banyo tekstili tasarım yarışmasının ödül töreninde konuştu

04.11.2021 23:36

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından bu yıl birincisi düzenlenen DESIGN 1. Ev ve Banyo Tekstili Yarışması'nda dereceye girenleri ödülleri verildi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından bu yıl birincisi düzenlenen DESIGN 1. Ev ve Banyo Tekstili Yarışması'nda dereceye girenleri ödülleri verildi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün açılışı yapılan sergide finale kalan 20 yarışmacının tasarladığı ev ve banyo tekstili ürünleri arasından dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Burada konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, gençlerin heyecanını paylaşmak, onları motive etmek, fikirlerinden ve hayallerinden beslenen bir endüstriyi desteklemek adına her zaman yapılan yarışmaları desteklediklerini söyledi.

Gülle, 2020 yılının hem insanların hem de ihracatçıların unutmayacağı bir yıl olduğunu hatırlatarak, "2021 yılı beklentilerimizin ötesinde bize çok farklı bir dünya sundu. 2020 yılını götürdükleriyle, 2021'i de getirdikleriyle unutmayacağımız yıl oldu. Dünya zor bir dönemden geçti. Ekonomiler ve toplumlar etkilendi. 2021 yılını ihracatçılar ailesi açısından rekorların kırıldığı, bütün hedeflere ulaştığımız, aylık bazda 20 milyar doları, yıllık bazda 200 milyar doları geçtiğimiz bir yıl olarak hatırlayacağız." dedi.

Her ay sonunda ihracatçıların ülkenin gururu olarak moral verdiğini belirten Gülle, şöyle devam etti:

"İhracat ailesi Türkiye'nin gururu oldu, olmaya da devam edecek. İhracat bu ülke için çok şeyi ifade ediyor. Bozulan dünyadaki tedarik zinciri bizlere çok büyük fırsatlar sağladı. Hepimiz sene sonuna ve ötesine kadar siparişlerde doluyuz. Fuarlara yurt dışından gelen alıcıların çokluğu, katılan firmaların memnuniyeti ve Türkiye'ye gösterilen teveccüh bizi çok mutlu ediyor. Bizim amacımız bunu sürdürebilir hale getirmek. Biz iki aydır arka arkasına 20 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Demek ki artık Türkiye'nin ihracatı önümüzdeki sene 240 milyar doların üzerine doğru gidiyor. Bu 2023 hedefini bir sene öne çekmek oluyor. İnşallah TİM olarak 2026'da koymuş olduğumuz 300 milyar dolarlık hedefi biz de öne çekecekmişiz gibi gözüküyor."

TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ise Türkiye'nin şu anda en büyük sektörünün tekstil ve hazır giyim olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"30 milyar dolara yakın büyük bir ihracat, net ihracat değeri olarak da 18-20 milyar doların üzerinde Türkiye'ye katma değer ve cari açığa en büyük destek veren sektörlerin başında geliyoruz. Heyecanlı, dinamik ve farklılıkları ortaya koyan bir sektörüz. Hem ihracat, tasarım hem de sanayi üniversite işbirliği anlamında ilkleri yapıyoruz."

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yarışmanın düzenlenmesinde destek verenlere teşekkür etti.

Yarışmada jüri özel ödülü İrem Zeynep Gültekin'e verilirken, öğrenci ev tekstili kategorisinde Ecem Çankaya, öğrenci banyo tekstilinde Kübra Aydınlık, profesyonel ev tekstilinde Angela Burns, profesyonel banyo tekstilinde ise Duygu Eda Semercioğlu birinciliği kazandı.

Konuşmaların ardından "Güzelleşme" temasıyla düzenlenen yarışmada öğrenci ve profesyonel kategorilerinde 4 tasarımcıya ödülleri Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından verildi.

TİM Başkanı Gülle, ev ve banyo tekstili tasarım yarışmasının ödül töreninde konuştu
TİM Başkanı Gülle, ev ve banyo tekstili tasarım yarışmasının ödül töreninde konuştu
TİM Başkanı Gülle, ev ve banyo tekstili tasarım yarışmasının ödül töreninde konuştu
TİM Başkanı Gülle, ev ve banyo tekstili tasarım yarışmasının ödül töreninde konuştu
TİM Başkanı Gülle, ev ve banyo tekstili tasarım yarışmasının ödül töreninde konuştu

İhracatçılar Birliği, İhracat, Denizli, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİM Başkanı Gülle, ev ve banyo tekstili tasarım yarışmasının ödül töreninde konuştu - Son Dakika


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