TİM: Bavul ticaretini kayıt altına alıyoruz
1 saat önce
TİM Başkanı Gülle, "Kamuoyunda bavul ticareti olarak bilinen, yolcu beraberinde ve lojistik firmalarınca taşınan malları kapsayan ihracatı kayıt altına alıyoruz.
TİM Başkanı Gülle, "Kamuoyunda bavul ticareti olarak bilinen, yolcu beraberinde ve lojistik firmalarınca taşınan malları kapsayan ihracatı kayıt altına alıyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:10
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