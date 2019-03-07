Son Dakika Haberleri: TİM: Bavul ticaretini kayıt altına alıyoruz

TİM: Bavul ticaretini kayıt altına alıyoruz

1 saat önce

TİM Başkanı Gülle, "Kamuoyunda bavul ticareti olarak bilinen, yolcu beraberinde ve lojistik firmalarınca taşınan malları kapsayan ihracatı kayıt altına alıyoruz.

TİM: Bavul ticaretini kayıt altına alıyoruz, System.String[]
TİM Başkanı Gülle, "Kamuoyunda bavul ticareti olarak bilinen, yolcu beraberinde ve lojistik firmalarınca taşınan malları kapsayan ihracatı kayıt altına alıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:10 

Ekonomi
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