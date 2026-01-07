Kadınlar Yargılanamaz: TİP İzmir'den Yürüyüş

(İZMİR) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde İstanbul'da gözaltına alınan 168 kadının yargı sürecine tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü Kadınları, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonrası yapılan açıklamada, 8 Ocak'ta görülecek davanın yalnızca 168 kadının değil, kadın mücadelesinin yargılanması olduğu vurgulandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü Kadınları, 25 Kasım 2024'te "eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşam istiyoruz" sloganıyla İstanbul'da düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 168 kadının yargılanmasına karşı Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından TİP'li kadınlar adına basın açıklamasını Buket Yalçın yaptı.

Yalçın, geçen yıl 25 Kasım'da İstanbul'da alana çıkan ve gözaltına alınan 168 kadına, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılmak, ihtara rağmen dağılmamak" suçlamasıyla dava açıldığını hatırlattı ve şunları söyledi:

"Biz kadınların iradesinde değişen hiçbir şey olmadı, bizleri yıldıracağını, korkutacağını, geri adım attıracağını düşünen Saray Rejimine karşı kadınlar bu yıl Taksim'deydi. 8 Ocak'ta İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülecek olan 25 Kasım davası, yalnızca 168 kadının değil; kadın hareketinin, feminist mücadelenin ve eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşam talebinin yargılanmasıdır. Kadınlara yönelik şiddeti önlemeyen, koruyucu ve önleyici mekanizmaları işletmeyen; kadın beyanını değersizleştiren, failleri "iyi hal", "takdiri indirim" ve aflarla cesaretlendiren bu düzen, bugün utanmadan kadınları "kamu düzenini bozmakla" suçlamaktadır. "Kadınlar öldürülürken bozulmayan kamu düzeni, kadınlar sokağa çıktığında mı bozuluyor?"

"Örgütlü mücadeleye gözdağı verilmek istenmektedir"

Yalçın, 11'inci Yargı Paketi ile kadın katillerine, tacizcilere ve çocuk istismarcılarına tahliye yolları açıldığını, buna karşın kadınların şiddete karşı yan yana gelmesinin suç ilan edildiğini söyledi. Yalçın, "11'inci Yargı Paketi ile kadın katillerine, tacizcilere, çocuk istismarcılarına tahliye yolları açılırken; kadınların şiddete karşı yan yana gelmesi suç ilan ediliyor. Suç işlemiyoruz, hayatlarımız için yan yana geliyoruz, örgütleniyoruz, güçleniyoruz. ve tabi ki biliyoruz; sarayları yıkacak olan şey örgütlü mücadeleden geçer, eşitlik, laiklik, özgürlük mücadelemiz bir gün bile geri adım atmadan devam edecek. Bugün bu davada, 168 kadın yargılanmaktadır. Bunlardan 83'ü Türkiye İşçi Partili yoldaşlarımızdır, açıkça örgütlü mücadeleye gözdağı verilmek istenmektedir" dedi.

"25 Kasım yargılanamaz. Kadınlar yargılanamaz"

Konuşmasında dünya genelindeki kadın mücadelelerine de değinen Yalçın, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"İran'da kadınlar başörtülerini direniş bayrağına çevirdi, Afgan kadınları tüm yasaklara rağmen sokakları terk etmedi, Latin Amerika'da kadınlar "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" diyerek meydanları doldurdu. Türkiye'de öldürülen kız kardeşlerimizin ardından susmadık; adliye önlerinde, sokaklarda, meydanlarda yan yana geldik. Tarih kadın düşmanlarına gösterdi ki; kadınlar ne baskıyla ne şiddetle ne de yasaklarla susturulabilir; Bizler TİP'li Kadınlar olarak buradan bir kez daha söylüyoruz: Asıl suç kadınların yaşam hakkını korumamaktır. Asıl suç şiddeti cezasızlıkla beslemektir. Asıl suç kadınları sessizliğe, itaate ve korkuya mahküm etmeye çalışmaktır. Bu dava yalnızca bir mahkeme dosyası değildir. Bu dava, "susmayacağız" diyen kadınlara açılmıştır. Ama bilsinler ki; bu salonlar, bu dosyalar, bu tehdit dili kadınların sözünü küçültmez. Büyütür.

Bugün buradan, Türkiye'nin dört bir yanından haykırıyoruz: 25 Kasım yargılanamaz. Kadınlar yargılanamaz. Mücadele suç değildir. Biz yargılanmayacağız. Biz, cezasızlığı büyütenleri; şiddeti yönetme aracı haline getirenleri; kadınların ölümünü kader diye sunanları yargılayacağız. Bunu sokakta, dayanışmayla, örgütlü mücadelemizle yapacağız. Çünkü biz hayatı istiyoruz. ve hayatı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın örgütlü kadın mücadelesi. Yaşasın 25 Kasım."