TİP'ten Migros İşçilerine Destek

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Migros'un depo işçilerinin ücret artışına yönelik talepleri kapsamında başlattığı eyleme destek verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baş, "Toz pembe hayaller gören iktidar, kendilerine sefalet zammını reva gören patrona direnen Migros depo işçilerini görmüyor. Binlerce depo işçisi, sadaka değil insanca ücret talebiyle direniyor. Direnen emekçi kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız. Migros patronu haddini bil, işçinin hakkını ver!" ifadesini kullandı.