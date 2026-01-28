TİP'ten Migros İşçilerine Destek - Son Dakika
TİP'ten Migros İşçilerine Destek

28.01.2026 16:24
TİP, Ortaca'da Migros işçilerinin direnişine destek vererek hak mücadelelerini sürdürecek.

(MUĞLA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ortaca ilçe örgütü Migros işçilerinin sürdürdüğü direnişe destek vermek amacıyla mağaza önünde basın açıklaması yaptı. Ortaca TİP Emek Sorumlusu Öznur Çelen, "İşçilerin hakları güvence altına alınana, mücadele kazanımla sonuçlanana kadar Migros mağazalarının önünde ve işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Migros'a taşeron hizmet veren depolarda çalışan yaklaşık 5 bin işçi, düşük ücret artışları ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı 24 Ocak'ta 7 ilde iş bıraktı. TİP Ortaca ilçe örgütü Migros işçilerinin sürdürdüğü eyleme destek verdi. Migros mağazası önünde yapılan açıklamada, artan hayat pahalılığı karşısında emekçilerin her geçen gün daha fazla yoksullaştığına dikkat çekildi.

Ortaca TİP Emek Sorumlusu Öznur Çelen, Migros işçilerinin düşük ücret dayatmasına, güvencesiz çalışmaya ve baskılara karşı haklarını savundukları için cezalandırıldıklarını kaydederek, "Hak aramak suç değildir. Sendikalı olmak suç değildir. İnsanca yaşanacak bir ücret talep etmek suç değildir." dedi.

İşçilerin taleplerinin son derece açık olduğunu vurgulayan Çelen, insanca yaşanacak bir ücret, güvenceli çalışma koşulları ve baskıların sona ermesini istediklerini ifade etti.

Açıklamada taleplerin meşru olduğuna dikkat çekilirken, TİP'in işçilerin mücadelesinin her aşamasında yanlarında olduğu belirtildi.

TİP yetkilileri sürecin takipçisi olacaklarını, dayanışmayı büyüteceklerini ve işçilerin hakları güvence altına alınıp mücadele kazanımla sonuçlanana kadar Migros mağazalarının önünde ve işçilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

