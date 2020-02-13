Tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Tokat'ta, kar yağışı ve tipide mahsur kalan 6 kişi jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı, System.String[]

Tokat'ta, kar yağışı ve tipide mahsur kalan 6 kişi jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Reşadiye- Aybastı kara yolunda aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 aracın kaldığı bilgisini alarak harekete geçti. Jandarma ve Karayolları ekipleri karda mahsur kalan 6 kişiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Araç içinde bekleyen vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılarak karakol komutanlığına getirildi. Burada vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. - TOKAT

Jandarma, Aybastı, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:16 Kaynak: İHA
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