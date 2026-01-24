Tipiden Kaçan Köpek Ahıra Sığındı, Mahsur Kaldı

Sivas'ta bir köyde etkili olan tipiden kaçmak isteyen sahipsiz köpek ahıra sığındı. Ahırdan çıkmak isteyen köpek, kapıya sıkıştı.

Sivas'ta dün gün boyu kar yağışı etkili olurken, bazı kesimlerde tipi etkisini gösterdi. Altınyayla ilçesine bağlı Bayındır köyünde şiddetini artıran tipi sonrası sahipsiz bir köpek korunacak yer aradı. Mustafa Çakır'a ait ahıra giren köpek, çıkmaya çalıştığı esnada kapıya sıkıştı. Mahsur kalan köpeği sesini duyan Mustafa Çakır, vücudu parmaklığa sıkışan köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

"Zor da olsa köpeği çıkardım"

Köpeği gördüğünde şaşırdığını söyleyen Mustafa Çakır, "Dün başlayan şiddetli fırtınanın ardından sokak köpekleri sığınacak yerler aramış. Benim ahırımın kapısında bir köpek sıkışmıştı. Köpeğin sahibini bulmak için köy grubuna attım. Köpeğin canı acıdığı için beni ısırıyordu. Köpeğin sahibi çıkmayınca zor da olsa köpeği çıkardım. Köpek de çok şükür sağ salim çıktı. Fırtına ve tipilerde halk olarak biraz daha duyarlı olmamız lazım" dedi. - SİVAS