Sakarya'nın Pamukova ilçesinde akaryakıt istasyonunun reklam direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Bilecik-Sakarya D-650 kara yolu Sakarya istikametinde seyreden Y.E.İ. idaresindeki hafriyat yüklü tır, Fatih Caddesi mevkisinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun reklam direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle 10 metrelik reklam direği devrilirken tır sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tır Akaryakıt İstasyonu Direğine Çarptı - Son Dakika
