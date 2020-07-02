TIR bariyerlere daldı, sürücüsü yaralandı - Son Dakika

TIR bariyerlere daldı, sürücüsü yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak durabildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa-Eşkişehir yolunda meydan geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Yaşar Çömlekçi (63) yönetimindeki 42 L 2731 plakalı TIR, Mobiliyum mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı. Yoldan çıkan TIR, refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yaşar Çömlekçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle kapanan yolda ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. TIR'ın kaldırılmasını ardından trafik akışı normalde döndü.Tedavi altına alınan Çömlekçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 02:04 Kaynak: DHA
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