Son Dakika Haberleri: Tır devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı
Son Dakika Güncel Haber

Tır devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı

1 saat önce

KIRIKKALE'de lastiği patlayarak kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Tır devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı, System.String[]

KIRIKKALE'de lastiği patlayarak kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Serkan Sakallı yönetimindeki 05 AAH 500 plakalı TIR, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada sürücü Serkan Sakallı yaralanırken, TIR'ın dorsesindeki gıda ürünleri yola saçıldı. Yaralı sürücü, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Yolun temizlenmesi ardından ulaşım normale dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kırıkkale

Serkan Sakallı, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak
Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Mahkeme Başkanı, Adnan Oktar'ın sağ koluna sordu: "Kedicikler cinsel ilişki kölesi miydi?" Trump, İran'a yönelik yaptırımların artırılmasını istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:38:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]