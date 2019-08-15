Son Dakika Haberleri: TIR, kamyona çarptı: 1 yaralı
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TIR, kamyona çarptı: 1 yaralı

5 dakika önce

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, akaryakıt yüklü TIR önünde giden kamyona çarptı.

TIR, kamyona çarptı: 1 yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, akaryakıt yüklü TIR önünde giden kamyona çarptı. TIR'ın şoför kabininde sıkışarak yaralanan şoför, itfaiye ekiplerince çıkartılıp, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında İzmir-Ankara E-96 Yolu Gökkaya Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Mustafa Gök (55) yöretimindeki kamyona, yine aynı yönde seyreden İsmail Semirgen (58) yönetimindeki 20 HS 788 plakalı akaryakıt yüklü TIR arkadan çarptı. TIR şoförü Semirgen, çarpışmanın etkisiyle şoför kabininde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan İsmail Semirgen, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Semirgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ahmetli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:43 Kaynak: DHA
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