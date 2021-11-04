Tırdan dökülen gübre, zincirleme kazaya sebep oldu! 8 aracın birbirine girdiği yolda 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kandıra yolu Yahya Kaptan Mahallesi yakınlarında saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kandıra istikametine giden ve plakası tespit edilemeyen bir TIR'dan yola dökülen gübre nedeniyle kayganlaşan yolda 8 araç birbiriyle çarpıştı.

YARALILAR EN YAKIN HASTANEYE KALDIRILDI

Zincirleme kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza yapan araçlar içerisinde sıkışan 2 yaralıyı, çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan Kandıra yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol temizleme çalışmalarının ardından yol kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı. Gübrenin döküldüğü TIR'ın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.