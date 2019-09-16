Tire'de "sünnet şöleni"
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Tire Belediyesince hayırseverlerin desteğiyle düzenlenen toplu sünnet şöleninde 35 çocuk, sünnet edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:13 Kaynak: AA
Tire Belediyesince hayırseverlerin desteğiyle düzenlenen toplu sünnet şöleninde 35 çocuk, sünnet edildi.
Alyans Düğün Salonu'ndaki etkinliğe Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Okay Cansu, İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Çetin ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.
Etkinlikte mehter takımı, halk oyunları ekibi de gösteri sundu.
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