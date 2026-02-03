Tirebolu\'da Su Kuşlarına Yemleme Etkinliği

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla su kuşlarına yönelik yemleme çalışması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğünce Hamam Mahallesi Kumyalı mevkisi ile Harşit Vadisi güzergahında yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Su kuşları için denize ve vadide belirlenen alanlara yem bırakıldı.

Tirebolu Balıkçılık Derneği, Tirebolu Avcılar ve Atıcılar Derneği ile Tirebolu Su Ürünleri Kooperatifinin de destek verdiği çalışmada, sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapısının bozulmaması ve su canlılarının yaşam alanlarının korunması için vatandaşlardan hassasiyet göstermeleri istendi.