Tireli kadınlar, girişimcilik konferansında bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tireli kadınlar, girişimcilik konferansında bir araya geldi - Son Dakika

Tireli kadınlar, girişimcilik konferansında bir araya geldi

6 saat önce

Tire Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu, kadınlara yönelik, girişimcilik konferansı düzenledi.

Tireli kadınlar, girişimcilik konferansında bir araya geldi, System.String[]

Tire Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu, kadınlara yönelik, girişimcilik konferansı düzenledi.

Tire Belediyesi Kültür Salonu'ndaki etkinlikte, "yaşam koçu" Gözde Türedi ve Nuray Ekinci, katılımcılara hitap etti. Türedi ve Ekinci, kadınların kendilerine güvenerek iş hayatlarında başarılı olabileceklerini vurguladı.

Oda başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, kadınların ticarette mutlaka yer alması gerektiğine inandığını söyledi.

Odanın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel ise eğitimin önemine işaret etti.

Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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