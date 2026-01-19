Tirilye'de Denizde Haç Çıkarma Töreni - Son Dakika
Yerel

Tirilye'de Denizde Haç Çıkarma Töreni

Tirilye\'de Denizde Haç Çıkarma Töreni
19.01.2026 10:24
Tirilye Mahallesi'nde Hazreti İsa'nın doğumu için denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde, her yıl olduğu gibi bu yılda gerçekleştirdikleri etkinlikte, Hıristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2026. yıl dönümü dolayısıyla ayin sonrası, denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi.

Eski Rum köyü Tirilye'de düzenlenen ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos adına Fener Rum Patrikhanesi Silivri Metropoliti Maksimos Vgenopulos tarafından yönetildi. Tirilye Kültür Merkezi'nde (eski Panayia Episkepsis-Aziz Vasiliyos Rum Ortodoks Kilisesi) sabah saatlerinde başlayan ayinde mumlar yakıldı, dualar edildi.

Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından Metropolit Maksimos Vgenopulos ve ayine katılanlar kortej halinde Tirilye sahiline yürüdü. Yeni yıl dolayısıyla buz gibi havada gerçekleştirilen denizden haç çıkarma töreninde, kurdeleye bağlı olarak denize atılan haç için tekneden 7 kişi, soğuk ve dalgalı denize atladı. Denize atlayanların ulaştığı haç, daha sonra metropolit tarafından karaya çekildi.

Metropolit Maksimos, haçı ilk alan kişiye ödül takdim ederek katılımcıları tebrik etti. Programa, Bursa Ortodoks Topluluğu Metropoliti Yuakim Billis de katıldı.

Törenin ardından metropolitler ve katılımcılar, tarihi Taş Mektep'te düzenlenen müzik dinletisi ve yöresel oyunları izledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tirilye'de Denizde Haç Çıkarma Töreni - Son Dakika

