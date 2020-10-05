TİSAŞ'ı pandemi bile durduramadı - Son Dakika

TİSAŞ'ı pandemi bile durduramadı

Savunma Sanayii'nde 30 yıllık bir tecrübeye sahip olan Trabzon Silah Sanayi A.Ş. (TİSAŞ) pandemi sürecinde de üretimini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

TİSAŞ'ı pandemi bile durduramadı, System.String[]

Savunma Sanayii'nde 30 yıllık bir tecrübeye sahip olan Trabzon Silah Sanayi A.Ş. (TİSAŞ) pandemi sürecinde de üretimini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Her geçen gün ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan TİSAŞ'ın çalışmalarının pandemi sürecinde de yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, pandemi sebebiyle yurtiçi pazarında satışların bir süreliğine durmasına rağmen hijyene yönelik tedbirler alarak üretime aralıksız devam ettiklerini söyledi. Alemdaroğlu "Birçok ülkeye nakliye problemi yaşamamıza rağmen yurtdışından oldukça yoğun siparişler aldık. Başta ABD olmak üzere ihracatımızda ciddi bir artış meydana geldi. Paralelinde yeni yatırımlar yaparak kapasitemizi artırmaya, tedarikçilerimizle yeni anlaşmalar yapmaya ve daha fazla

istihdam yaratmaya başladık. Bunun meyvelerini de yılsonu olmadan elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Ar-Ge Merkezimizin tamamlamak üzere olduğu iki yeni ürünümüz mevcut"

İç pazarda yılın ilk dönemindeki satış değerlerinin yükselişte olması sebebiyle yurt içine yeni modeller ilave edeceklerini belirten Alemdaroğlu "Ar-Ge Merkezimizin tamamlamak üzere olduğu iki yeni ürünümüz mevcut. Aralık 2020 itibariyle bu ürünleri de satışa sunmayı planlıyoruz. Böylece ürün çeşitliliğinde daha güçlü bir duruma ulaşacağız. Şuan inşaat aşamasında olan ve 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan yeni fabrika binamız ile üretim kapasitemizi iki katına çıkartmayı planlıyoruz. Firma olarak üretim ve pazarlamadan satış sonrası hizmete kadar tüm süreçlerde müşteriye yönelik yenilikçi çözümler oluşturmakta ve nitelikli ürünler sunmaktayız. Ülke genelindeki bölge müdürlüklerimiz, tanıtım noktalarımız ve teknik servislerimiz ile daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir TİSAŞ olabilmek için yorulmadan çalışıyoruz ve yorulmadan da çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - TRABZON

TİSAŞ'ı pandemi bile durduramadı

Yönetim Kurulu, Trabzon, Gökçen, Silah, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİSAŞ'ı pandemi bile durduramadı - Son Dakika Ekonomi

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