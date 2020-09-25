Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan'ın babası Recep Ali Delihasan vefat etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Başkanımız Esat Delihasan ile A Milli Takım Teknik Direktörümüz Murat Delihasan'ın babası Recep Ali Delihasan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum Recep Ali Delihasan'a Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabır ve baş sağlığı dileriz." denildi.