Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan'ın babası Recep Ali Delihasan vefat etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Başkanımız Esat Delihasan ile A Milli Takım Teknik Direktörümüz Murat Delihasan'ın babası Recep Ali Delihasan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum Recep Ali Delihasan'a Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabır ve baş sağlığı dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 19:17 - Kaynak: AA
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