TKİ'den Sosyal Sorumluluk Projeleri

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Kütahya'nın Tavşanlı yöresinde üretimin tamamlandığı maden sahalarında yerel kalkınmaya katkı sağlayan, vatandaşın hizmetine yönelik sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TKİ Kütahya'da eski maden sahalarını sosyal sorumluluk projeleriyle ekonomiye kazandırıyor.

TKİ Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğünün, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde ilgili sahalarda yürüteceği projelerle, çevresel rehabilitasyonun sağlanması, ağaçlandırma ve tarımsal üretim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, yerel kalkınmanın desteklenmesi ve vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu sahalarda çevreye duyarlı, vatandaşın hizmetine yönelik sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren TKİ, sürdürülebilir madencilik ve kamu hizmeti odaklı çalışmalarla sahaları yerel kalkınmaya katkı sağlayan üretim ve istihdam alanlarına dönüştürüyor.

Madencilik faaliyetlerinin tamamlandığı Bozbelen köyü mücavirindeki sahalarda kurulan kooperatif aracılığıyla meyve fidanı yetiştiriciliği, ağaç bakımı ve ürün elde edilmesine yönelik işbirliği protokolü, Tavşanlı Kaymakamlığı himayelerinde 19 Aralık 2025'te imzalandı.

Eski Ömerler köyü mücavirinde yer alan ve madencilik faaliyetleri sona eren alanlarda istimlak edilen arazilerin eski sahipleri ve mirasçıları tarafından kurulan dernek aracılığıyla meyve fidanı ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılmasına yönelik ikinci protokol, Tavşanlı Kaymakamlığı himayelerinde 7 Ocak'ta imza altına alındı.

Ayrıca, 2009'da imzalanan bir protokol çerçevesinde Eski Ömerler köyü mezarlığı alanı yeniden tesis edilerek 26 Kasım 2025'te köy sakinlerinin anıt mezarlık olarak kullanımına açıldı.