TKP'den İran Protestolarına Eleştiri

(ANKARA)- Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İran'daki protestolara ilişkin "İsrail bayraklarıyla ve Şah yanlısı sloganlarla emperyalizmin müdahalesi için çığlıklar atan herkes açık bir biçimde ajanlaşmış demektir" dedi.

Okuyan'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İran'da Mollalar rejimine karşı isyan eden herkesi batının aparatı ilan etmek çok büyük haksızlık olur. Ancak şu anda İsrail bayraklarıyla ve Şah yanlısı sloganlarla emperyalizmin müdahalesi için çığlıklar atan herkes açık bir biçimde ajanlaşmış demektir.

Son yıllarda başka ülkelerde en fazla boy gösteren yabancı bayrağın İsrail bayrağı olması insanlık adına düşündürücüdür. Bir yandan işgalci ve katliamcı İsrail ordusu tarafından, bir yandan da 'özgürlük' adına pusulası şaşmış protestocular tarafından çok geniş bir coğrafyaya taşınan bu bayrak aynı zamanda dönemin karanlık ruhunu pek güzel karakterize ediyor."