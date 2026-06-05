TKP'den Koç Holding'e Protesto

(ANKARA)- Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü, Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü, Koç Holding 'in 100. yıl etkinliğini gerçekleştiği ATO Congresium önünde protesto eylemi yaptı. TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan, "Saraylarına güvenmesinler. AKP, CHP'ye güvenmesinler. Biz onlara değil bu ülkenin emekçi halkına güveniyoruz. Söz veriyoruz bu ülkede emekçilerin iktidarı kurulacak" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü, Koç Holding'in 100. yıl etkinliğinin gerçekleştirildiği ATO Congresium önünde protesto eylemi düzenledi. "Hırsız Koç Holding, hırsız sermaye", "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar her şey emeğin olacak" sloganlarıyla bina önüne yürüyen TKP'liler, burada basın açıklaması yaptı.

"DÜZEN PARTİLERİ ESAS PATRONUN ÖNÜNDE ESAS DURUŞA GEÇİYOR"

TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan, Koç Holding'i ve etkinliğe katılan siyasi parti temsilcilerini eleştirerek, şöyle konuştu:

"Karşımızdaki binada Türkiye'nin en büyük hırsızı, yoksulların, çocukların geleceğini çalanların gövde gösterisi var. Adına Koç Holding diyorlar. Bu ülkede Koç Holding'in arkasında sıralanmayan bir tane ahlaklı parti olsaydı burada olurdu. Hepsi içerideler. Hepsi bu ülkenin esas patronun önünde esas duruşa geçiyor. Onlar 100. yılını kutluyormuş bugün burada. AKP'si burada, CHP'si burada, MHp'si burada, İYİ Parti'si burada, diğerleri burada. Hepsi önlerini ilikleyip esas patrona selam duruyorlar.

Koç birilerinin patronu olabilir. İçerideki siyasi parti liderlerinin patronu olabilir. Ama Koç bu ülkenin emekçi halkının sömürücüsü, kan emicisidir. Bu ülkenin kaynaklarının üzerine çöken hırsız bir sömürgendir. Arkada 100'üncü yıllarına kutluyorlar. Karşılarına çıkmamızın bir nedeni bu ülkede memleketine, halkına, ülkesine sahip çıkanlar olduğunu göstermek içindir. Bilsinler, bizden çaldıkları her şeyi halkımızın yaşamını, doğasını, fabrikalarını bu hırsızlardan alacağız. Güvenmesinler AKP iktidarına, güvenmesinler muhalefet partilerine, CHP'ye, MHP'ye ve karşılarında önlerini ilikleyenlere. Bu ülkede emekçiler açlıktan ölüyorlar, onları korumak için karşımıza polis dikiyorlar. Bu yoksulluk düzeninin başındaki alçaklar içerideler. Bu ülkede onurlu insanların, devrimcilerin iktidarının kurulacağını bilsinler ve korksunlar. AKP sayesinde üç kuruşa çöktükleri TÜPRAŞ'a el koyacağız, bilsinler. Büyük bir zenginlikle büyük bir safahat sürüyorlar. Yarın da Ankara'da büyük bir konser vereceklermiş, Ankara halkına. Koç Ankara'da doğmuş ya… Bu sömürücüler bu kibri bu ülkenin siyasi sisteminden alıyorlar, o sistemi yıkacağız. Keyifle kutlama yapacakları günde devrimcilerin olduklarını bilsinler diye buradayız. Yurtseverlerin olduğunu bilsinler diye buradayız. Bu ülkede herkes Koç'un önünde önlerini iliklemiyor. Bir söz veriyoruz, bunların asalak düzenini mutlaka yıkacağız. Saraylarına güvenmesinler. AKP, CHP'ye güvenmesinler. Biz onlara değil bu ülkenin emekçi halkına güveniyoruz. Söz veriyoruz bu ülkede emekçilerin iktidarı kurulacak."