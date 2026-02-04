TKP: Kapitalizmin Çürütücü Etkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TKP: Kapitalizmin Çürütücü Etkisi

04.02.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TKP Genel Sekreteri Okuyan, eşitsizliklerin toplumsal çürümenin kaynağı olduğunu vurguladı.

(ANKARA)- Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Epstein dosyasına ilişkin, "Sorun, kişisel çürüme ya da ahlaksızlık değil, topyekun çığrından çıkmadır. Tamamen sınıfsaldır. İnsanlar arası eşitsizlik meşrulaştığı andan itibaren yokuş aşağı yuvarlanılır. ve burada da en önde bizzat bu eşitsizliklerin sorumlusu olan sınıfı görürüz. Çünkü onlar 'özgür'dür. Allayıp pulladıkları 'demokrasi'leri de çürümüştür" ifadelerini kullandı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bebek Oteli'nden Epstein adasına, gördüğümüz manzaranın kaynağı aynıdır. Kapitalizm çürütmektedir. Doğayı, kentleri, kamusal alanı, hatta bir bütün olarak ülkeleri ve de çocukları yok etme 'hakkı', insanlar arası eşitsizliklerin doğal görülmesinin sonucudur. Çok küçük bir azınlığın milyarlarca insanın sefaleti karşılığında çok büyük servetler elde etmesi sorgulanmadığında o servet sahiplerinin her ama her konuda 'serbest' kalması kaçınılmaz olur."

Dolayısıyla sorun, kişisel çürüme ya da ahlaksızlık değil, topyekun çığrından çıkmadır. Tamamen sınıfsaldır. İnsanlar arası eşitsizlik meşrulaştığı andan itibaren yokuş aşağı yuvarlanılır. ve burada da en önde bizzat bu eşitsizliklerin sorumlusu olan sınıfı görürüz. Çünkü onlar 'özgür'dür. Allayıp pulladıkları 'demokrasi'leri de çürümüştür.

"Kapitalizmi sorgulamayan hiçbir 'ahlak' çürümenin dışında kalamaz"

İnsanları iyi ya da kötü olarak tasnif etmek yerine insanlığın iyi ve gelişkin taraflarının nasıl güçlendirileceğini düşünmek gerekir. Kapitalizm insanı bu anlamda yok oluşa doğru götürmektedir. Kapitalizmi sorgulamayan, onu yıkmaya çalışmayan hiçbir 'ahlak' ya da 'inanç sistemi' bu yok oluşu durduramaz, çürümenin dışında kalamaz. Çürüme o kadar derindir ki, kapitalizmsever aydıncıklar panik içinde 'liberalizm bu değil' demekte, sermayenin bir reforma ihtiyacı olduğunu vaaz etmekte, hatta daha da ileri giderek bu çürümenin köklerinin Sovyetler Birliği'nde olduğunu ileri sürerek saçmalamaktadır.

Kapitalizm reforme edilemez. Tekrar ediyorum, insanlar arası eşitsizliği kabul ediyorsan, çocuk istismarcılığına karşı güçlü bir duruş geliştiremezsin! Kapitalizm, liberalizm tam da budur. Sovyetler Birliği ise bütün hatalarına rağmen, 70 yıl boyunca kapitalizmi dizginledi, ona ayar verdi, onu tehdit etti. Bu karşı ağırlık ortadan kalktı, dünyanın çivisi tamamen çıktı. Bugün rasgele SSCB'den günlük yaşamla ilgili bir belgeseli, bir konseri açın. Altında binlerce yorum görürsünüz. Tacikistan'dan, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan ve elbette Rusya'dan. 'Nerede o eski insanlar' diye başlayan, 'dayanışma vardı, saygı vardı, çocuklar özgürdü, neşeliydik, kaygı yoktu' diye devam eden ve 'bizi kot pantalon ile aldattılar, bunu anladığımızda çok geç oldu' diyen yorumlar bunlar. Her şey mükemmel değildi ama bugünkü kabustan çok farklı bir gündelik yaşam söz konusuydu. Böyle demekteler.

"Dileyen 'vay sapıklar vay' diye söylenmeye devam edebilir"

Bizim dediğimiz tam da budur. İnsan gelişecekse, aç kalmamalı, cahil kalmamalı, evsiz kalmamalı, işsiz kalmamalı, uyuşturucudan, borç batağından, kumardan, savaştan, ırkçılıktan, çetelerden uzak tutulmalı. Sömürüldüğü andan itibaren bunları unutun. Tek tek kaldıklarında insanların bu orman kanunlarının egemen olduğu bir dünyada 'doğru yol'u bulmaları gerektiği inancı yobazlıktır ve zaten yalandır. Tek kalmamak örgütlülükle mümkündür, örgütlülük de sömürüyü ortadan kaldırma hedefine odaklanmalıdır. Epstein Adası da Bebek Oteli de aynı gerçeğe işaret etmektedir. Ha, dileyen 'vay sapıklar vay' diye söylenmeye devam edebilir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKP: Kapitalizmin Çürütücü Etkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini “aptal“ hissediyor Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini "aptal" hissediyor
Taksiye alınmayınca çığırından çıktı O anlar kameralarda Taksiye alınmayınca çığırından çıktı! O anlar kameralarda
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 17:56:34. #7.11#
SON DAKİKA: TKP: Kapitalizmin Çürütücü Etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.