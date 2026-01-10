TMF 2025 Şampiyonları Ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TMF 2025 Şampiyonları Ödüllendirildi

10.01.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2025 şampiyonlarında dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından 2025 yılında düzenlenen şampiyonalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen TMF Şampiyonlar Ödül Töreni'ne, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ile motosiklet camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, sporun olduğu yerde birlik, beraberlik, gayret, inanç ve umudun olduğunu söyledi.

Avrupa'nın en genç nüfusunun Türkiye'de olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Genç nüfusumuzu daha büyük bir umutla görüyoruz. O yüzden bugün burada gördüğümüz tablo ve bu tabloya dair beklentilerimiz bizleri yarınlara dair heyecan noktasında çok daha güçlü kılıyor. Spor sadece başaranlar, yapanlar için değil onların ilham kaynağı olması için arkasından koşacak gençler için çok değerli." dedi.

TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa da Türk motosikletin uluslararası alanda her geçen yıl daha güçlü bir konuma geldiğini belirtti.

Geçen yıl yüzlerce sporcunun ulusal ve uluslararası arenada gururla Türk bayrağını dalgalandırdığını aktaran Vefa, "Özellikle Toprak Razgatlıoğlu'nun üçüncü kez dünya şampiyonu olarak ülkemize yaşattığı büyük gurur, hepimizin hafızalarında yer etti ve birçok gencimize ilham kaynağı oldu. Bu başarı yolculuğunda emeği geçen tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu ise sporcuların gelişimine emek veren tüm ailelere teşekkür etti.

Sporculara verilen desteğin önemine dikkati çeken Sofuoğlu, "Ne kadar yetenekli olursanız olun destek olmadan bu iş olmuyor. Biz destek olacağız. Toprak Razgatlıoğlu da diğer sporcularımız da desteği sonuna kadar hak ediyorlar. " ifadelerini kullandı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise kendisini ve bu sporculara destek verenlere teşekkür etti.

Törende İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporculara madayla ve ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TMF 2025 Şampiyonları Ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:18
Guendouzi’den gelecekle ilgili net mesaj
Guendouzi'den gelecekle ilgili net mesaj
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
21:36
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
20:45
Galatasaray’ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 23:20:31. #7.11#
SON DAKİKA: TMF 2025 Şampiyonları Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.