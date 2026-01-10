TMF 2025 Şampiyonları Ödüllendirildi

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından 2025 yılında düzenlenen şampiyonalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen TMF Şampiyonlar Ödül Töreni'ne, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ile motosiklet camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, sporun olduğu yerde birlik, beraberlik, gayret, inanç ve umudun olduğunu söyledi.

Avrupa'nın en genç nüfusunun Türkiye'de olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Genç nüfusumuzu daha büyük bir umutla görüyoruz. O yüzden bugün burada gördüğümüz tablo ve bu tabloya dair beklentilerimiz bizleri yarınlara dair heyecan noktasında çok daha güçlü kılıyor. Spor sadece başaranlar, yapanlar için değil onların ilham kaynağı olması için arkasından koşacak gençler için çok değerli." dedi.

TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa da Türk motosikletin uluslararası alanda her geçen yıl daha güçlü bir konuma geldiğini belirtti.

Geçen yıl yüzlerce sporcunun ulusal ve uluslararası arenada gururla Türk bayrağını dalgalandırdığını aktaran Vefa, "Özellikle Toprak Razgatlıoğlu'nun üçüncü kez dünya şampiyonu olarak ülkemize yaşattığı büyük gurur, hepimizin hafızalarında yer etti ve birçok gencimize ilham kaynağı oldu. Bu başarı yolculuğunda emeği geçen tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu ise sporcuların gelişimine emek veren tüm ailelere teşekkür etti.

Sporculara verilen desteğin önemine dikkati çeken Sofuoğlu, "Ne kadar yetenekli olursanız olun destek olmadan bu iş olmuyor. Biz destek olacağız. Toprak Razgatlıoğlu da diğer sporcularımız da desteği sonuna kadar hak ediyorlar. " ifadelerini kullandı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise kendisini ve bu sporculara destek verenlere teşekkür etti.

Törende İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporculara madayla ve ödülleri takdim edildi.