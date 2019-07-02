Son Dakika Haberleri: TMSF mevduata sigorta limitini 150,000 liraya yükseltecek
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TMSF mevduata sigorta limitini 150,000 liraya yükseltecek

1 saat önce

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mevduata sigorta limitini yüzde 50 artışla 150,000 liraya yükseltmek için çalışma başlattı.

TMSF mevduata sigorta limitini 150,000 liraya yükseltecek, System.String[]
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mevduata sigorta limitini yüzde 50 artışla 150,000 liraya yükseltmek için çalışma başlattı.
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, limit artışının Eylül prim dönemi itibarıyla gerçekleşmesi bekleniyor.
Açıklamada, "TMSF, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla mevduatı ve katılım fonlarını sigorta etmektedir. Sigorta limiti enflasyon oranı ön planda olmak üzere çeşitli kriterler dikkate alınarak belli periyotlarda gözden geçirilmektedir. Bu çerçevede yapılan etki analizi sonucunda '100 bin TLlik sigorta limit tutarının '150 bin TL'ye çıkartılmasının faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Sigorta limitinin 150 bin liraya çıkartılması halinde ise Mevduat Sigortacılığı Rezervi'nin sigortalı mevduatı karşılama oranı yüzde 6.9'a düşüyor. Böylece sigorta rezervinin güçlendirilmesi amacıyla mevduat ve katılım bankaları tarafından Kurumumuza ödenen sigorta prim oranlarında da yeni bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıkıyor. "
TMSF'ye 1994-2016 yılları arasında devrolan 26 bankanın kamuya maliyeti anapara itibarıyla yaklaşık 31.5 milyar dolar olduğu belirtilen açıklamada, "TMSF tarafından yürütülen geri kazanım çalışmaları kapsamında 31 Mart itibarıyla, 23.1 milyar dolar tahsilat tutarına ulaşıldı. TMSF tarafından gerçekleştirilen 23.1 milyar dolarlık tahsilat içerisinden bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı'na 12.4 milyar dolar, Merkez Bankası'na 1.4 milyar dolar, Kamu Kurum/Kuruluşlarına 5,6 milyar dolar ödeme yapıldı" denildi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:32 Kaynak: DHA
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sigorta, Eylül, prim, Ekonomi
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