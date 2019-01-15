TMSF, sorunlu şirketlerin satışına başlıyor
23 dakika önce
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kayyum atanan ve sorunlu olan şirketlerden bazılarının 2019 yılında satışının gerçekleştirileceğini bildirdi.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kayyum atanan ve sorunlu olan şirketlerden bazılarının 2019 yılında satışının gerçekleştirileceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:49
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