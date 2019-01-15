Son Dakika Haberleri: TMSF, sorunlu şirketlerin satışına başlıyor

TMSF, sorunlu şirketlerin satışına başlıyor

23 dakika önce

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kayyum atanan ve sorunlu olan şirketlerden bazılarının 2019 yılında satışının gerçekleştirileceğini bildirdi.

TMSF, sorunlu şirketlerin satışına başlıyor, System.String[]
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kayyum atanan ve sorunlu olan şirketlerden bazılarının 2019 yılında satışının gerçekleştirileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:49 

Ekonomi
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