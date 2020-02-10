TNKÜ ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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TNKÜ ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında hükümlülere eğitim verilmesi konusunda protokol imzalandı.

TNKÜ ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında hükümlülere eğitim verilmesi konusunda protokol imzalandı.

Tekirdağ Kapalı Cezaevinde düzenlenen imza törenine TNKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç ve yetkililer katıldı.

Rektör Şahin burada yaptığı konuşmada göreve geldikleri ilk günden bu yana kurumlarla uyumlu bir şekilde çalışmaya gayret gösterdiklerinin belirtti.

Üniversite olarak eğitim konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade eden Şahin, "Bugün Cumhuriyet Başsavcılığımız ile imzaladığımız protokoller sosyal açıdan çok önemli bir projenin ilk adımı. Üniversitemizdeki akademisyenlerin bilgi birikimi ve deneyimleri ile gerçekleştirilen konferans, seminer, kurs, söyleşi, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili iş birliği faaliyetleri ile ilimizdeki hükümlülerin yaşamlarında yeni bir kapı açarak suçtan uzaklaşıp topluma kazanmalarına vesile olmak bizler için çok önemli." diye konuştu.

Ardından protokole Rektör Şahin ve Başsavcı Karakoç imza attı.

Tekirdağ, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:20 Kaynak: AA
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