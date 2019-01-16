TOBB Mühendislik Laboratuvarı Faaliyete Geçti
53 dakika önce
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mühendislik Laboratuvarı faaliyete geçti.
Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mühendislik Laboratuvarı faaliyete geçti.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) hibesiyle yapımı tamamlanan ve faaliyete geçirilen Mühendislik Laboratuvarda incelemelerde bulundu. Rektör Taş'a ziyaretinde Rektör Yardımcısı ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Mindivan ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cihan Darcan eşlik etti. İnceleme sonrası bir değerlendirme yapan Rektör Taş, makine ve inşaat mühendisliği bölümlerinin Ar-Ge çalışmalarına ev sahipliği yapacak mühendislik bozuntularının üniversitenin gelişmesi adına çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Laboratuvarda Malzeme Test Laboratuvarı, Yüzey Araştırma Laboratuvarı, Otomotiv Laboratuvarı, Termodinamik ve Enerji Laboratuvarı, Alaşım Hazırlama Laboratuvarı, Talaşlı İmalat Laboratuvarı, Mekanik ve Makine Elemanları Laboratuvarı, Isı Akışkanlar Laboratuvarı, Sistem Dinamiği ve Kontrol Laboratuvarının yer alacağını ifade eden Rektör Taş, laboratuvarın yapılmasında verdiği destek nedeniyle TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
'na bir kez daha teşekkür ederek, tüm öğrenci ve akademisyenlere hayırlı olmasını diledi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:37 Kaynak: İHA
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