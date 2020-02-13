TOGÜ'de akademik başarı gösteren akademisyenlere teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akademik anlamda başarılarını ödülle taçlandıran akademisyenlere teşekkür belgesi verildi.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, tüm TOGÜ personeline başarılarının devamını diledi.

Törende TÜSAD 41. Ulusal Kongresi ve 8. Uyku Bozuklukları Kongresine katılımı dolayısıyla Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümleri Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal Pazarlı, 4. Uluslararası, 5. Ulusal Ebelik Kongresine katılımı dolayısıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Alparslan, 1'inci İnternational Cancer Day Congres'e katılımı için Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Medine Koç, 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresine katılımı için Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şahizer Eraydın ve Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına katılımı dolayısıyla Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekantronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Levent Gökrem teşekkür belgesi aldı.