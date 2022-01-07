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TOGÜ'de çocuk edebiyatı çalışması yapıldı - Son Dakika

TOGÜ'de çocuk edebiyatı çalışması yapıldı

07.01.2022 13:43
TOGÜ'de çocuk edebiyatı çalışması yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) çocuk edebiyatı çalışması düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) çocuk edebiyatı çalışması düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi tarafından "Edebiyatın En Özgür Hali; Çocuk Edebiyatı II – Geleceğin Öğretmenlerinin Gözünden Etkileşimli Okuma Yolculuğu" konulu atölye çalışması düzenlendi.

Eğitim Fakültesi giriş katında düzenlenen ve 3-8 yaş aralığında 400'ü aşkın çocuğun misafir edildiği etkinliğe bireysel katılım dışında 10 farklı okuldan öğrenciler, aileler ve öğretmenler katıldı.

Doç. Dr. Nuran Tuncer tarafından hazırlanan, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Lisans öğrencileri tarafından düzenlenen atölye çalışması çeşitli oyun ve etkinliklerle 2 gün devam edecek.

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Eğitim Fakültesi, Gaziosmanpaşa, Atölye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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