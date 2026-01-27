TOGÜ\'de Ekmeği Kendisi Üretiyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) yemekhanelerinde, sosyal tesislerinde ve hastanesinde kullanılan paketli ekmek, kendi bünyesinde üretiyor.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ'de Mart 2025 itibarıyla yemekhanelerinde, sosyal tesislerinde ve hastanesinde kullanılan paketli ekmek, kendi bünyesinde üretilmeye başlandı.

Uygulama, hem üniversite bütçesine katkı hem de öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sağlıyor.

Geçen yıl mart ayından başlayan üretim sürecinde 10 aylık dönemde toplam 1 milyon 250 bin paketli ekmek üretildi.

Üretimin 390 bini Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı yemekhanelerde ve sosyal tesislerde, 860 bini üniversite hastanesinin ihtiyacını karşılamak üzere kullanıldı.