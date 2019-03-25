Son Dakika Haberleri: Tokat'a Hızır Lojistik Destek ve Acil Müdahale Aracı

Tokat'a Hızır Lojistik Destek ve Acil Müdahale Aracı

50 dakika önce

Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından özel olarak hazırlanan Hızır Lojistik Destek ve Acil Müdahale aracı hizmet vermeye başladı.

Tokat'a Hızır Lojistik Destek ve Acil Müdahale Aracı, System.String[]
Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından özel olarak hazırlanan Hızır Lojistik Destek ve Acil Müdahale aracı hizmet vermeye başladı.

Göreve geldiği günden itibaren "Temiz Şehir Tokat" sloganıyla çalışmalarına başlayan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu'nun talimatları doğrultusunda içinde her türlü temizlik ekipmanlarının bulunduğu özel donatılmış araç hazırlanarak, 7/24 Tokat'a hizmet için faaliyetine başladı. Hızır Lojistik Destek ve Acil Müdahale aracı içerisinde; 220 volt elektrik, kompresör, elektrik kaynağı, tüm anahtar takımları, temizlik ekiplerimizin kullandıkları elbiseden çalı süpürgesine kadar tüm alet, ekipman ve sarf malzemeleri yer alıyor. Hızır Lojistik Destek ve Acil Müdahale aracı ile yolda kalan araçlara müdahale, konteyner tamiratı, durak ve duvarlara yazılan yazıların silinmesi, çöp sepeti ve çöp kovası montajı ve mitingler öncesi sökülmesi, konteynerlerin boyanması, yakılan konteynerlere söndürücülerle müdahale etme, trafik kazalarında sesli ve görsel olarak personelin güvenliğinin sağlanması ve acil durumlarda 12 dakika içerisinde çöp taksi ve diğer kontrol araçlarımızla olay yerine intikal etmesi amaçlanıyor. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:11 Kaynak: İHA

Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel
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