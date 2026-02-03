Tokat'a Yeni Sanayi Alanı Dışında Bırakıldı

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Sanayi Alanları Master Planı kapsamında, Samsun–Mersin hattında 13 ilde 59 bin hektarlık 16 yeni sanayi yatırım alanına Tokat ilinin dahil edilmemesine tepki göstererek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Durmaz, "Tokat genç nüfusunu tutmak istiyor, üretimle büyümek istiyor; doğduğu topraklarda üreterek doymak istiyor, göçü durdurmak istiyor, yurt ekonomisine katkı sağlamak istiyor ama Bakanlık Tokat'ı görmezden geliyor" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Resmi Gazete'de ilan edilen Sanayi Alanları Master Planı kapsamında, Samsun–Mersin hattında 13 ilde 59 bin hektarlık 16 yeni sanayi yatırım alanı listesinde Tokat'ın yer almamasına tepki göstererek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Durmaz, plan kapsamında Bakanlığın, deprem/afet riski, su kaynakları, arazi eğimi, mülkiyet yapısı, tarımsal üretim, demiryolu/lojistik yakınlık ve sektörel kümelenme gibi kriterleri esas aldığını belirterek, "Saydığınız kriterlerin pek çoğu Tokat'ın lehine. Tokat; tarım–sanayi dengesini birlikte taşıyan, OSB yapılanması bulunan, Karadeniz–İç Anadolu geçiş hattında stratejik konumda yer alan bir il. Buna rağmen Tokat'ı liste dışı bırakmak, 'bölgesel kalkınma' iddiasını boşa düşürüyor" değerlendirmesini yaptı.

"Bakanlık Tokat'ı görmezden geliyor"

Durmaz, yatırım alanı ilanının yalnızca haritada bir nokta işaretlemek olmadığını vurgulayarak, "Bu karar yatırımcıya 'buyurun gelin' demektir. Tokat'a alan ilan etmemek ise yatırımcıya 'yer yok' demektir. Tokat genç nüfusunu tutmak istiyor, üretimle büyümek istiyor; doğduğu topraklarda üreterek doymak istiyor, göçü durdurmak istiyor, yurt ekonomisine katkı sağlamak istiyor ama Bakanlık Tokat'ı görmezden geliyor" ifadelerini kullandı.

"Tokat'ın yatırım, üretim ve istihdamdan pay alması bir tercih değil, zorunluluktur"

Durmaz, Tokat'ın yıllardır üretimle ayakta duran bir il olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tokat'ta geçmişte 47 bin ailenin tütün ekimiyle geçimini sağladığı bir dönemin ardından, TEKEL'in özelleştirilmesiyle sigara fabrikası ile yaprak tütün işletmesinin kapatılması sonucu yaklaşık 300 bin nüfusun hızla göç ettiği; 1 milyon 35 bin dönüm arazinin ekilmeden tarım dışına bırakıldığı, şeker fabrikasının özelleştirildiği; ilin 3 büyük ova ve bunlara bağlı 5 küçük ova ile sulu tarım açısından örnek illerden biri olmasına rağmen, son yaşanan zirai don felaketinde 190 bin dönüm meyvelik alanın zarar gördüğü ve çiftçi ile buna bağlı sektörlerin ağır biçimde etkilendiği dikkate alındığında; Tokat'ın yatırım, üretim ve istihdamdan pay alması bir tercih değil, zorunluluktur."

Durmaz, önergesinde, yatırım alanlarının belirlenmesinde kullanılan yöntem ve raporların açıklanmasını, Tokat'ın neden "uygun değil" sayıldığının netleştirilmesini, Tokat'taki alternatif alanların değerlendirilip değerlendirilmediğini ve hangi gerekçelerle elendiğini sordu. Tokat özelinde yerel kurumlarla istişare yapılıp yapılmadığını da gündeme getiren Durmaz, Tokat'ın da projeye dahil edilmesini talep etti.

"Bölgesel kalkınma deniyorsa Tokat dışlanmayacak"

Durmaz, konunun siyaset üstü olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Tokat'ın hakkını savunmak siyaset üstü bir sorumluluktur. Buradan Tokat'taki tüm meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına, üretici birliklerine, OSB yönetimlerine, üniversitemize, yerel yöneticilerimize, basın mensuplarımıza ve Tokat'ın tüm siyasi parti temsilcilerine sesleniyorum: Gelin, Tokat için ortak bir duruş sergileyelim. Birlik ve beraberlik içinde Tokat'ın yatırım, üretim ve istihdamdan hakkını hep birlikte isteyelim. Koridor var deniyorsa Samsun – Mersin hattında 610 bin nüfusu olan Tokat da olacak; bölgesel kalkınma deniyorsa Tokat dışlanmayacak."

Durmaz, Bakanlıktan Tokat'ı dışarıda bırakan tercihe ilişkin kamuoyunu tatmin edecek açıklama beklediklerini, Tokat'ta yatırım alanı tahsisi sürecinin derhal başlatılması gerektiğini kaydetti.