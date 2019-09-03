Son Dakika Haberleri: Tokat Belediye Başkanı bakkallarla buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Tokat Belediye Başkanı bakkallarla buluştu

38 dakika önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bakkallarla bir araya geldi.

Tokat Belediye Başkanı bakkallarla buluştu, System.String[]

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bakkallarla bir araya geldi.

Eroğlu, Tokat Bakkallar, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya'yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Dünya düzeninin ve ekonominin değiştiğini belirten Eroğlu, "20 yıl öncesine kadar devam eden mesleklerin birçoğu günümüze ulaşmadı. Teknolojinin gelişmesiyle birçok meslek hayatımızdan siliniyor. Benim çocukluğum, babamın esnaf olmasından dolayı Gaziosmanpaşa Bulvarı civarında geçti. Behzat'tan yukarı kısımlar hareketliydi. Niksar yolundan aşağı kısımlar boştu. Şimdi ise tam tersi bir durum söz konusu." dedi.

Esnafın çeşitlenmesi, daha farklı yer arayışları, yeni yapılaşmanın şehrin kuzey kısımlarında hareketliliğe neden olduğunu anlatan Eroğlu, "Haliyle şehirler de değişiyor. Bizlere düşen görev şehrimizin diğer bölgelerinde de hareketliliği tutabilmek. Amacımız Tokat'a, Tokatlıya hizmet etmek." ifadesini kullandı.

Kaya da esnaf adına ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eroğlu'na teşekkür etti.

Eyüp Eroğlu, Şaban Kaya, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı
Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız HDP'li yöneticilere soğuk duş: Başlarım sizin Kürdistan davanıza PISA direktörü Türk eğitim sistemini değerlendirdi: Yoksul öğrencinin şansı kısıtlı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:41:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat Belediye Başkanı bakkallarla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]