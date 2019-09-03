Tokat Belediye Başkanı bakkallarla buluştu

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bakkallarla bir araya geldi.

Eroğlu, Tokat Bakkallar, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya'yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Dünya düzeninin ve ekonominin değiştiğini belirten Eroğlu, "20 yıl öncesine kadar devam eden mesleklerin birçoğu günümüze ulaşmadı. Teknolojinin gelişmesiyle birçok meslek hayatımızdan siliniyor. Benim çocukluğum, babamın esnaf olmasından dolayı Gaziosmanpaşa Bulvarı civarında geçti. Behzat'tan yukarı kısımlar hareketliydi. Niksar yolundan aşağı kısımlar boştu. Şimdi ise tam tersi bir durum söz konusu." dedi.

Esnafın çeşitlenmesi, daha farklı yer arayışları, yeni yapılaşmanın şehrin kuzey kısımlarında hareketliliğe neden olduğunu anlatan Eroğlu, "Haliyle şehirler de değişiyor. Bizlere düşen görev şehrimizin diğer bölgelerinde de hareketliliği tutabilmek. Amacımız Tokat'a, Tokatlıya hizmet etmek." ifadesini kullandı.

Kaya da esnaf adına ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eroğlu'na teşekkür etti.