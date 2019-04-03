Son Dakika Haberleri: Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'na Tebrik Ziyaretleri

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'na Tebrik Ziyaretleri

26 dakika önce

Tokat Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Eyüp Eroğlu'nu tebrik ziyaretleri sürüyor.

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'na Tebrik Ziyaretleri, System.String[]
Tokat Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Eyüp Eroğlu'nu tebrik ziyaretleri sürüyor.

Eroğlu'nu makamında ziyaret eden Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, bir süre sohbet etti. Şahin, tekrar Belediye Başkanlığına seçilen Eroğlu'nu tebrik etti.

Eroğlu'nu vatandaşlar da ziyaret ederek tebrik etti.

Eroğlu, kendisini ziyaret eden vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:03 Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel
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