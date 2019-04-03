Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'na Tebrik Ziyaretleri
26 dakika önce
Tokat Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Eyüp Eroğlu'nu tebrik ziyaretleri sürüyor.
Tokat
Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Eyüp Eroğlu
'nu tebrik ziyaretleri sürüyor.
Eroğlu'nu makamında ziyaret eden Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin
, bir süre sohbet etti. Şahin, tekrar Belediye Başkanlığına seçilen Eroğlu'nu tebrik etti.
Eroğlu'nu vatandaşlar da ziyaret ederek tebrik etti.
Eroğlu, kendisini ziyaret eden vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:03 Kaynak: AA
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