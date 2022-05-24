TOKAT ÇALDIKLARI MOTOR PARÇALARINI SATAMAYINCA ÇAYA ATTILAR - Son Dakika
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TOKAT ÇALDIKLARI MOTOR PARÇALARINI SATAMAYINCA ÇAYA ATTILAR

24.05.2022 14:04

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sanayi sitesinden çaldıkları motor parçalarını hurda olarak satamayınca Kelkit Çayı'na atan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sanayi sitesinden çaldıkları motor parçalarını hurda olarak satamayınca Kelkit Çayı'na atan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçen hafta Yavuz Sultan Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde İsmail Bolat'a ait tamirhanede yaşandı. Tamirhane önüne bırakılan motor parçaları şüpheliler S.K., H.K., M.C.Y. ve M.Ü. tarafından çalındı. İşyeri önünde motor parçalarını göremeyen Bolat durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüphelilerin çaldıkları motor parçalarını hurda olarak satmaya çalıştıkları, başaramayınca yakalanma korkusuyla parçaları Kelkit Çayı'na attıkları belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalanan şüpheliler, sorgularında motor parçalarını attıkları yeri gösterdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarılan parçalar sahibine teslim edildi. Şüpheliler, yasal işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

TOKAT ÇALDIKLARI MOTOR PARÇALARINI SATAMAYINCA ÇAYA ATTILAR
TOKAT ÇALDIKLARI MOTOR PARÇALARINI SATAMAYINCA ÇAYA ATTILAR
TOKAT ÇALDIKLARI MOTOR PARÇALARINI SATAMAYINCA ÇAYA ATTILAR
TOKAT ÇALDIKLARI MOTOR PARÇALARINI SATAMAYINCA ÇAYA ATTILAR

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Erbaa, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKAT ÇALDIKLARI MOTOR PARÇALARINI SATAMAYINCA ÇAYA ATTILAR - Son Dakika


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