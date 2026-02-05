Tokat, EMITT 2026'da Turizm Potansiyelini Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tokat, EMITT 2026'da Turizm Potansiyelini Tanıttı

05.02.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Belediyesi, EMITT 2026 Fuarı'nda turizm vizyonunu ve zenginliklerini sektöre tanıttı.

Tokat Belediyesi, dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan EMITT 2026 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılarak Tokat'ın turizm vizyonu, hedefleri ve sahip olduğu değerleri sektör temsilcileriyle paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tokat Belediyesi tarafından açılan stantta kente yönelik hazırlanan tanıtım broşürleri, Tokat'ın kültürel mirasını yansıtan geleneksel yazmalar ve fularlar ile Tokat Belediyesi logolu tanıtım materyalleri ziyaretçilere sunuldu.

Fuara katılan turizm profesyonellerine Tokat'ın tarihi dokusu, doğal güzellikleri, kültürel zenginliği ve alternatif turizm alanlarındaki potansiyeli hakkında bilgi verildi.

Tokat'ın gastronomi turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi ile kırsal turizm alanlarında sunduğu imkanlar da ziyaretçilerle paylaşılarak, kentin dört mevsim turizme uygun bir destinasyon olduğu vurgulandı.

Fuarda gerçekleştirilen temaslarla Tokat'ın turizmde daha etkin bir konuma ulaşması adına yeni iş birliği olanakları değerlendirildi.

Tokat Belediyesi, EMITT 2026 kapsamında yürüttüğü tanıtım çalışmalarıyla kentin turizmde marka değerini artırmayı, ulusal ve uluslararası turizm ağlarında daha güçlü şekilde yer almasını sağlamayı ve Tokat'ın sahip olduğu potansiyeli daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ın köklü tarihi, zengin kültürü ve doğal güzellikleriyle güçlü turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, "Tokat'ımızı sadece geçmişiyle değil, gastronomisi, doğası, kültürü ve insanıyla dört mevsim yaşayan bir turizm şehri haline getirme kararlılığındayız. EMITT gibi uluslararası fuarlar, bu vizyonumuzu sektör temsilcileriyle birebir paylaşmamız açısından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Tokat Belediyesi, Etkinlikler, Gastronomi, Belediye, Turizm, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat, EMITT 2026'da Turizm Potansiyelini Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:59:04. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat, EMITT 2026'da Turizm Potansiyelini Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.